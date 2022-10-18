Tunus'un Cercis kentinde denizde kaybolan düzensiz göçmenler için genel greve gidildi

Tunus'un güneyinde yer alan Cercis kentinde, yasal olmayan yollarla ülkeden ayrılmaya çalışırken denizde kaybolan 18 Tunuslu için genel grev düzenlendi.

Tunus'un güney sahili açıklarında 21 Eylül'de batan teknede bulunan çoğunluğu Cercis kentinden 18 düzensiz göçmen için arama kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığı ve denizden çıkarılan cesetlerin kimlik tespiti yapılmadığı gerekçesiyle Cercis'te bir günlük greve gidildi.

Greve destek vermek için şehir merkezinde düzenlenen gösteriye de yüzlerce kişi katıldı. Gösteriye katılan doktor Rıza Feriyah AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün buraya birçok doktor arkadaşımızla beraber yakınlarını kaybedenler ile dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için geldik." dedi.

Öte yandan Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) da yaptığı açıklamayla iş bırakma eylemine destek verdiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Tunus açıklarında 21 Eylül'de gemileri alabora olan 18 Tunuslu düzensiz göçmen için arama kurtarma çalışmaları yetersiz kaldığı iddiasıyla aileler ve bölge halkı gösteriler düzenlemişti.

Denizden çıkarılan cesetlerin kimlik tespitleri yapılmadan kimsesizler mezarlığına defnedilmesi ve resmi bir açıklama yapılmaması da tepkileri artırmış, bölge sakinleri ve kayıp Tunusluların yakınları eylemlerini devam ettirme kararı almıştı.

Yetkililer, gelen tepkiler üzerine yaptıkları kimlik tespit çalışması neticesinde denizden çıkarılan 6 cansız bedenin Cercisli kurbanlara ait olduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Kays Said, "Cercis Faciası" için soruşturma açılması talimatı vermiş ve yakınlarını kaybeden aileler için taziye mesajı yayımlamıştı.