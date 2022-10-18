Tunus'un Cercis kentinde denizde kaybolan düzensiz göçmenler için genel greve gidildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'un Cercis kentinde denizde kaybolan düzensiz göçmenler için genel greve gidildi

18.10.2022 14:23
Tunus'un Cercis kentinde denizde kaybolan düzensiz göçmenler için genel greve gidildi

Tunus'un güneyinde yer alan Cercis kentinde, yasal olmayan yollarla ülkeden ayrılmaya çalışırken denizde kaybolan 18 Tunuslu için genel grev düzenlendi.

Tunus'un güneyinde yer alan Cercis kentinde, yasal olmayan yollarla ülkeden ayrılmaya çalışırken denizde kaybolan 18 Tunuslu için genel grev düzenlendi.

Tunus'un güney sahili açıklarında 21 Eylül'de batan teknede bulunan çoğunluğu Cercis kentinden 18 düzensiz göçmen için arama kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığı ve denizden çıkarılan cesetlerin kimlik tespiti yapılmadığı gerekçesiyle Cercis'te bir günlük greve gidildi.

Greve destek vermek için şehir merkezinde düzenlenen gösteriye de yüzlerce kişi katıldı. Gösteriye katılan doktor Rıza Feriyah AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün buraya birçok doktor arkadaşımızla beraber yakınlarını kaybedenler ile dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için geldik." dedi.

Öte yandan Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) da yaptığı açıklamayla iş bırakma eylemine destek verdiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Tunus açıklarında 21 Eylül'de gemileri alabora olan 18 Tunuslu düzensiz göçmen için arama kurtarma çalışmaları yetersiz kaldığı iddiasıyla aileler ve bölge halkı gösteriler düzenlemişti.

Denizden çıkarılan cesetlerin kimlik tespitleri yapılmadan kimsesizler mezarlığına defnedilmesi ve resmi bir açıklama yapılmaması da tepkileri artırmış, bölge sakinleri ve kayıp Tunusluların yakınları eylemlerini devam ettirme kararı almıştı.

Yetkililer, gelen tepkiler üzerine yaptıkları kimlik tespit çalışması neticesinde denizden çıkarılan 6 cansız bedenin Cercisli kurbanlara ait olduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Kays Said, "Cercis Faciası" için soruşturma açılması talimatı vermiş ve yakınlarını kaybeden aileler için taziye mesajı yayımlamıştı.

YORUMLAR
500
Tarihi konakta restorasyon çalışmaları yeniden başlıyor Tarihi konakta restorasyon çalışmaları yeniden başlıyor AB'de yeni otomobil satışları eylülde arttı AB'de yeni otomobil satışları eylülde arttı
Kaynak: AA

Eylül, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'un Cercis kentinde denizde kaybolan düzensiz göçmenler için genel greve gidildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
18:21 Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 20:50:10. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus'un Cercis kentinde denizde kaybolan düzensiz göçmenler için genel greve gidildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement