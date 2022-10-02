Tunus'un çeşitli kentlerinde düzenlenen operasyonlarda 63 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tunus'un çeşitli kentlerinde düzenlenen operasyonlarda 63 düzensiz göçmen yakalandı

02.10.2022 18:10
Tunus'un çeşitli kentlerinde düzenlenen operasyonlarda 63 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'un çeşitli illerinde yapılan operasyonlarda 63 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus'un çeşitli illerinde yapılan operasyonlarda 63 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin ülkenin doğu sahillerinde deniz sınırını gizlice geçmeye çalışan Sahra Altı Afrika ülkelerinden 44 kişiyi yakaladığını belirtti.

Cebabli, güvenlik güçlerinin Tunus'un doğusundaki Safaks ilinde düzenlediği operasyonda deniz yoluyla ülkeden ayrılma hazırlığındaki 7 Tunuslu düzensiz göçmeni yakaladığını kaydetti.

Ülkenin batısındaki El-Kaf ve El-Kasreyn kentlerinde yapılan operasyonlarda da Cezayir sınırından ülkeye giren Sahra Altı Afrika ülkelerinden 12 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını aktaran Cebabli, gözaltına alınan tüm göçmenlerin haklarında yasal işlem yapılmak üzere savcılığa sevk edildiğini ifade etti.

Tunus'ta 2021'de 20 binin üzerinde düzensiz göçmen yakalandı

Tunus İçişleri Bakanlığı, 2021 boyunca 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ulusal Muhafız Birliği de 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 2022 başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiğini belirtmişti.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken, bir kısmı ise denizde can veriyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tunus'un çeşitli kentlerinde düzenlenen operasyonlarda 63 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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