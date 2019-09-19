Son Dakika Haberleri: Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali vefat etti
Son Dakika Güncel Haber

Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali vefat etti

1 saat önce

Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali vefat etti, System.String[]

Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bin Ali'nin avukatı Münir bin Saliha, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müvekkilinin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bin Saliha, geçen hafta yaptığı açıklamada, Bin Ali'nin, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun kötü olduğunu aktarmıştı.

Tunus'un 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, devrimin yapıldığı 14 Ocak 2011'den bu yana Suudi Arabistan'da yaşıyordu.

Zeynel Abidin Bin Ali, Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan erken seçim tahmini: 2 yıldan önce olmaz
ABD vize vermezse Ruhani Birleşmiş Milletler ziyaretini iptal edecek Halk ayaklanması sonrası Tunus'tan Suudi Arabistan'a kaçan eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali öldü Erdoğan'la görüşen Şamil Tayyar'dan açıklama: Pelikan'ın P'si bile geçmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 19:39:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali vefat etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]