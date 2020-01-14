Tunus'un en büyük işçi sendikasından "hükümetin kurulması hızlandırılsın" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus'un en büyük işçi sendikasından 'hükümetin kurulması hızlandırılsın' çağrısı - Son Dakika

Tunus'un en büyük işçi sendikasından "hükümetin kurulması hızlandırılsın" çağrısı

6 saat önce

Tunus'un en büyük işçi sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, yeni hükümetin kurulmasının hızlandırılmasını istedi.

Tunus'un en büyük işçi sendikasından

Tunus'un en büyük işçi sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, yeni hükümetin kurulmasının hızlandırılmasını istedi.

UGTT Genel Sekreteri Tabbubi, Zeynel Abidin Bin Ali iktidarının son bulduğu devrimin yıl dönümü dolayısıyla başkent Tunus'taki sendika merkezi önünde toplanan işçilere seslendi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e yeterliliği ve güvenilirliğiyle tanınan, herkes tarafından kabul gören bir kişiyi hükümeti kurmakla görevlendirmesi çağrısı yapan Tabbubi, "kurtuluş hükümeti" olarak adlandırdığı yeni kabinede farklı kesimlerden liyakat sahibi isimlerin yer alması gerektiğini belirtti.

Hükümetin ayrıca halkın taleplerini karşılayacak sosyal ruha sahip bir program izlemesi gerektiğine işaret eden Tabbubi, tüm taraflarla kapsamlı istişare edilerek hükümetin kurulmasının hızlandırılması çağrısı yaptı.

Konuşmasında, Sendikanın protesto ve grevler düzenleyerek eski rejimin devrilmesi sürecinde belirleyici rol oynadığının altını çizen Tabbubi, "Sendika olmasa devrim başarıya ulaşamaz ve despot rejim düşmezdi." dedi.

Sendika üyeleri sık sık "Şehitlerin kanına vefa" ve "İş, özgürlük, ulusal onur" sloganları attı.

Cemli, güvenoyu alamadı

Tunus'ta ekim ayındaki genel seçimlerin ardından Nahda Hareketi'nin önerisiyle Cumhurbaşkanı Said tarafından 15 Kasım 2019'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, 10 Ocak'ta parlamentoda yapılan güven oylamasında 72 kabule karşılık 134 ret oyu alarak hükümeti kuramamıştı.

Cumhurbaşkanı Said, Cemli'nin hükümeti kuramaması üzerine bugün parlamentodaki bloklara "başbakanlık için uygun gördükleri adayların isimlerini" kendisine sunmaları çağrısında bulunmuştu.

Tunus devrimi

Tunus'un Sidi Buzid vilayetinde 17 Aralık 2010'da seyyar satıcılık yapan üniversite mezunu Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla başlayan devrim protestoları 14 Ocak 2011'de Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla neticelenmişti.

Tunus'taki devrim, daha fazla özgürlük, ekonomik kalkınma ve yolsuzluk karşıtı taleplerle Libya, Mısır, Suriye, Yemen ve birçok Arap ülkesinde gösterilere yol açmıştı. Söz konusu süreç, "Arap Baharı" olarak tanımlanmıştı.

Cumhurbaşkanı, Sendika, Tunus, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak Son Dakika: Darbeci Hafter yönetimi Libya'da ateşkesin sonra erdiğini duyurdu Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 00:14:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'un en büyük işçi sendikasından "hükümetin kurulması hızlandırılsın" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]