Tunus'un en büyük işçi sendikasından "hükümetin kurulması hızlandırılsın" çağrısı - Son Dakika
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Tunus'un en büyük işçi sendikasından "hükümetin kurulması hızlandırılsın" çağrısı

6 saat önce

Tunus'un en büyük işçi sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, yeni hükümetin kurulmasının hızlandırılmasını istedi.

Tunus'un en büyük işçi sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, yeni hükümetin kurulmasının hızlandırılmasını istedi.

UGTT Genel Sekreteri Tabbubi, Zeynel Abidin Bin Ali iktidarının son bulduğu devrimin yıl dönümü dolayısıyla başkent Tunus'taki sendika merkezi önünde toplanan işçilere seslendi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e yeterliliği ve güvenilirliğiyle tanınan, herkes tarafından kabul gören bir kişiyi hükümeti kurmakla görevlendirmesi çağrısı yapan Tabbubi, "kurtuluş hükümeti" olarak adlandırdığı yeni kabinede farklı kesimlerden liyakat sahibi isimlerin yer alması gerektiğini belirtti.

Hükümetin ayrıca halkın taleplerini karşılayacak sosyal ruha sahip bir program izlemesi gerektiğine işaret eden Tabbubi, tüm taraflarla kapsamlı istişare edilerek hükümetin kurulmasının hızlandırılması çağrısı yaptı.

Konuşmasında, Sendikanın protesto ve grevler düzenleyerek eski rejimin devrilmesi sürecinde belirleyici rol oynadığının altını çizen Tabbubi, "Sendika olmasa devrim başarıya ulaşamaz ve despot rejim düşmezdi." dedi.

Tunus'un en büyük işçi sendikasından hükümetin kurulması hızlandırılsın çağrısı

Zeynel Abidin Bin Ali, Sendika, Tunus, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:10 Kaynak: AA
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