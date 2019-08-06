Son Dakika Haberleri: Tunus'un eski cumhurbaşkanı Marzuki, seçimde aday olacak
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Tunus'un eski cumhurbaşkanı Marzuki, seçimde aday olacak

1 saat önce

Tunus'un eki Cumhurbaşkanı Munsif Marzuki, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı.

Tunus'un eski cumhurbaşkanı Marzuki, seçimde aday olacak, System.String[]
Tunus'un eki Cumhurbaşkanı Munsif Marzuki, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı.

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı ve Arap dünyasının önemli entelektüellerinden Munsif Marzuki, Tunus'ta 15 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için gerekli belgelerini tamamlayarak çarşamba günü adaylığını ilan edeceğini duyurdu. Marzuki, "Doktor olarak görevim, ülkenin ve vatanın çıkarlarına yönelik hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

25 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'den sonra ülkede kaosu engellemek için süreç hızlandırılarak, seçim tarihi 17 Kasım'dan 15 Eylül'e alındı.

Tunus'un Bağımsız Yüksek Seçim Otoritesi, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurularını 24 Temmuz'da almaya başlamıştı. - TUNUS
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:07 Kaynak: İHA
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