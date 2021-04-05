Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Merzuki'den erken seçim çağrısı - Son Dakika

Tunus eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, erken cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin bir macera olabileceğini ancak maceranın bir ümit içerdiğini belirtti.

Tunus'un devrim sonrasındaki geçiş döneminde (2011-2014) cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Merzuki, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, "Erken cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri bir macera olabilir ancak macera bir ümit içerir. Mevcut durumda, daha fazla karışıklık ve devletin çözülmesi dışında bir ufuk görünmüyor. Kötüleşen sağlık krizi ve orta sınıfın çökmesi ışığında, fakirin daha da yoksullaştığı, vatandaşların çöpten yemek topladığı bir tabloda, herhangi bir sosyal patlama bugüne tüm elde ettiklerimizi ve kazanmayı hedeflediklerimizi ortadan kaldırabilir." ifadelerine yer verdi.

Ülkedeki krize çözüm için siyasi aktörlerin dile getirdiği ancak henüz somutlaşmamış "bir ulusal diyalog toplantısı" girişimine işaret eden Merzuki, bir diyalog olacaksa "anlaşmalar, teselliler, partiler arasında bölüşme" biçiminde gerçekleşmemesi gerektiğini paylaşarak, diyaloğun tüm siyasi aktörler, sivil toplum ve halk önünde muteber isimler arasında olması, ülkeyi sorunlarda boğmak değil, problemlere çözüm çizgisine getirmek için olması şartını vurguladı.

Ülke siyasetinde gündemi, 16 Ocak'taki kabine revizyonunun ardından Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasındaki çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. Konuyu çözme yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin henüz kurulamamış olması da krizi derinleştiriyor.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi için meclisteki yeterli oy sayısını 145'ten 131'e düşürmeyi öngören ve Tunus meclisinin oy çoğunluğuyla kabul ettiği yasa değişikliği, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Yerel basında, söz konusu adımın devlet erkleri arasındaki gerilimi tırmandırabileceği yorumu yapıldı.

Arap Baharı isimli sürecin ardından demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler anlamında birçok başarıya imza atan Tunus, Kovid-19 salgınının getirdiği ekonomik ve sosyal olmak üzere iki krizin çözüm yollarını arıyor. Ekonomide büyük bir gerileme içinde olan ülkenin farklı bölgelerinde zaman zaman gösteriler düzenleniyor.