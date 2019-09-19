Tunus'un eski devlet başkanı zeynel abidin bin ali hayatını kaybetti
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Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin bin Ali, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.
Tunus Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:38 Kaynak: DHA
'un devrik lideri Zeynel Abidin
bin Ali, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.
23 yıl Tunus devlet başkanlığı görevinde bulunan Abidin bin Ali, 2011 yılında Arap Baharı sebebiyle Tunus'tan kaçarak Suudi Arabistan'a sığınmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan Abidin bin Ali, 83 yaşında hayatını kaybetti. Bin Ali'nin avukatı, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali'nin bir süredir Suudi Arabistan'da hastanede bulunduğunu belirtti.
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