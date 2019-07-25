Tunus'un geçici Cumhurbaşkanı El Nasır oldu
27 dakika önce
Tunus Parlamentosu Başkanı Muhammed El Nasır hayatını kaybeden Sibsi'nin yerine geçici Cumhurbaşkanı olarak atandı.
Tunus Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:30 Kaynak: İHA
Parlamentosu Başkanı Muhammed El Nasır hayatını kaybeden Sibsi'nin yerine geçici Cumhurbaşkanı
olarak atandı. Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybettiğinin duyurulmasından sonra Tunus Parlamentosu Başkanı Muhammed El Nasır geçici Cumhurbaşkanı olarak atandı. El Nasır'ın ülkede yapılacak seçimlere kadar geçici Cumhurbaşkanı olarak görevde kalacağı kaydedildi. Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi bu sabah başkent Tunus'taki askeri hastanede hayatını kaybetmişti.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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