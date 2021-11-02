Tunus'un güney sınırında teröristlere ait askeri mühimmat bulundu - Son Dakika

Tunus'un güneyinde Libya sınırında yer alan Bingirdan şehrinde 8 füze mermisi ile 3 kara mayını bulundu.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milli Güvenlik İhtisas Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Dairesi ekiplerinin alınan bir istihbaratı değerlendirdiği kaydedildi.

Ekiplerin, Libya sınırındaki Bingirdan'da metruk bir evde 8 füze mermisi ile 3 kara mayını bulduğu aktarıldı.

Açıklamada, 2016 yılında bölgede yaşanan terör eylemleri sırasında Tunus'a sızan teröristlerin söz konusu askeri mühimmatı bu metruk eve sakladıkları ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ'a bağlı unsurlar, 7 Mart 2016'da Libya sınırındaki Bingirdan şehrinde bir askeri noktaya saldırmış, bunun üzerine güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıkmıştı.

Tunuslu yetkililere göre, çatışmada 55 DAEŞ'lı, 12 Tunus askeri ve 7 sivil ölmüş, sözde "DAEŞ Emirliği" kurmaya çalışmakla suçlanan 52 şüpheli de tutuklanmıştı.