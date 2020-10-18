Tunus'un "ilk kadın sanatçısı" hayatını kaybetti - Son Dakika

Tunus'ta Nimet adıyla bilinen sanatçı Halime eş-Şeyh, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Tunus Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh'in uzun süredir devam eden rahatsızlığının ardından bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Nabil iline bağlı Ezemmur köyünde dünyaya gelen sanatçı şarkı söylemeye henüz 11 yaşında başladı.

Doğduğu yerden ayrılarak başkent Tunus'a giden Şeyh, ülkedeki en eski müzik gruplarından Er-Reşidiye'ye katıldı. Şeyh, daha sonra Tunus'un Ulusal Radyosuna 1958'de resmi ses sanatçısı olarak olarak kabul edildi.

Ülke dışındaki birçok etkinlikte sahne alan Şeyh, 1969 yılında "ilk kadın sanatçı" unvanını aldı. Şeyh, sanat hayatı boyunca 360 şarkı kaleme aldı ve güfteleri ünlü şarkıcılar tarafından seslendirildi.