Tunus'un işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin ilinde genel grev başladı - Son Dakika

Tunus'un işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin ilinde genel grev başladı

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin ilinde kamu ve özel sektör çalışanları, hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi talebiyle genel greve gitti.

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin ilinde kamu ve özel sektör çalışanları, hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi talebiyle genel greve gitti.

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Hastaneler ve bazı eğitim kurumları hariç kentteki tüm kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışanlar, 2017'de 3 ay süren gösteriler sonucu bölgede istihdam sağlanması yönünde hükümet ile eylemciler arasında imzalanan anlaşmanın tüm maddelerinin yerine getirilmesi için grev başlattı.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (UGTT) bağlı Tatavin Çalışma Ofisi üyesi Salim Bunehas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin tüm kamu kurumlarını kapsadığını belirterek, ayrıca hükümet bölge halkının taleplerini yerine getirinceye kadar çöldeki petrol ve gaz sahalarında üretimi durduracaklarını ifade etti.


Bunehas, talepler yerine getirilinceye kadar sürecek grevin sorumlusunun 3 yıl önce imzalanan Kamur Anlaşması'nın maddelerini uygulamayan hükümet olduğunu söyledi.


Tatavin'de bölge halkına istihdam sağlanmasını talep eden eylemciler, 19 Haziran'da yeniden gösterilere başlamıştı.


Tatavin'deki işsizlik protestoları


Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin vilayetinde 2017 yılında yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle çok sayıda protesto düzenlenmişti.


Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Kamur bölgesine çıkan yolları kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.


UGTT ara bulucuğuyla, göstericiler ve hükümet, Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.


Anlaşma çerçevesinde, bölgede petrol ve doğal gaz çıkartan enerji şirketlerinin 2018 sonuna kadar bölge halkından 1500 kişiye istihdam sağlaması, hükümetin ildeki kalkınma fonuna yıllık 80 milyon dinar bütçe ayırması, Enerji Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinde iş olanağı sağlanması öngörülmüştü.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'un işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin ilinde genel grev başladı - Son Dakika

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