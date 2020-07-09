Tunus'un işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin ilinde tansiyon yükseliyor - Son Dakika

Tunus'un işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin ilinde tansiyon yükseliyor

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin ilinde hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmemesi protesto edildi.

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin ilinde hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmemesi protesto edildi.

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Tatavin ilinin petrol kuyularının yoğunlukta bulunduğu Kamur bölgesinde düzenlenen gösteride, bölge halkına istihdam sağlanması talep edildi.

Petrol şirketlerine ait araçların geçiş noktasına çadır kuran göstericiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdürecekleri mesajını verdi.

Gösteriyi organize eden Dav el-Gul AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmeme konusunda ısrarcı olması nedeniyle tansiyonu yükseltecek bir adım atmaya karar verdik." dedi.

Tatavin kentinde yaklaşık 20 gündür gerginlik yaşanıyor. Bölge halkına istihdam sağlanması talebiyle ve hükümetin talepleri karşılamamasını protesto için düzenlenen gösterilere emniyet güçleri müdahalelerde bulunmuş, protestocular ile polisler arasında arbedeler yaşanmıştı.

Tunus Enerji ve Maden Bakanı El-Munci Merzuk, bugün yaptığı açıklamada, Başbakan İlyas el-Fahfah'ın gelecek hafta yapacağı Tatavin ziyaretinde bölgeye yönelik kalkınma ve istihdam konusunda hükümetin aldığı kararları açıklayacağını duyurmuştu.

Tatavin'deki işsizlik protestoları

Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin ilinde 2017 yılında yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Kamur bölgesine çıkan yolları kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (UGTT) ara bulucuğuyla, göstericiler ve hükümet, Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, bölgede petrol ve doğal gaz çıkartan enerji şirketlerinin 2018 sonuna kadar bölge halkından 1500 kişiye istihdam sağlaması, hükümetin ildeki kalkınma fonuna yıllık 80 milyon dinar bütçe ayırması, Enerji Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinde iş olanağı sağlanması öngörülmüştü.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 23:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'un işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin ilinde tansiyon yükseliyor - Son Dakika
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