Tunus'un işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin ilinde petrol istasyonu önünde eylem - Son Dakika

Tunus'un işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin ilinde petrol istasyonu önünde eylem

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin ilinde hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmemesini protesto eden göstericiler, petrol pompalama istasyonu önünde eylem yaptı.

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin ilinde hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmemesini protesto eden göstericiler, petrol pompalama istasyonu önünde eylem yaptı.

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Tatavin ilinin petrol kuyularının yoğunlukta bulunduğu Kamur bölgesindeki bir petrol pompa istasyonu önünde çadır kuran yaklaşık 150 eylemci, hükümetten taleplerini yerine getirmesini istedi.

Göstericilerin sözcüsü Tarık el-Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstasyonu kapatmak gibi bir hedefimiz yoktu ancak hükümet, bu seçeceği değerlendirmek zorunda bıraktı bizi. Hükümet verdiği sözleri tutmaz ve anlaşma maddelerini uygulamazsa istasyonu kapatacağız." dedi.

Eylemcilerin önünde çadır kurduğu istasyon, bölgedeki en önemli petrol tesislerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Tesis, ordu güçleri tarafından korunuyor.

Göstericiler, 9 Temmuz'da da petrol şirketlerine ait araçların geçiş noktasına çadır kurmuş, burada eylem yapmıştı.

Tatavin kentinde haftalardır gerginlik yaşanıyor. Bölge halkına istihdam sağlanması talebiyle ve hükümetin talepleri karşılamamasını protesto için düzenlenen gösterilere emniyet güçleri müdahalelerde bulunmuş, protestocular ile polisler arasında arbedeler yaşanmıştı.

- Tatavin'deki işsizlik protestoları

Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin ilinde 2017 yılında yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Kamur bölgesine çıkan yolları kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) ara bulucuğuyla, göstericiler ve hükümet, Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, bölgede petrol ve doğal gaz çıkartan enerji şirketlerinin 2018 sonuna kadar bölge halkından 1500 kişiye istihdam sağlaması, hükümetin ildeki kalkınma fonuna yıllık 80 milyon dinar bütçe ayırması, Enerji Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinde iş olanağı sağlanması öngörülmüştü.

Hükümet, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'un işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin ilinde petrol istasyonu önünde eylem - Son Dakika
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