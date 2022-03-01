Tunus'un kadim medeniyetler yatağı: Altiburus Antik Kenti - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'un kadim medeniyetler yatağı: Altiburus Antik Kenti

01.03.2022 14:07

Tunus'un Cezayir sınırında yer alan Altiburus Antik Kenti, Roma ve Berberi mimarisini günümüze kadar taşıyan izleriyle, Tunus'un ev sahipliği yaptığı kadim medeniyetlerin tarihine ışık tutuyor.

MEHMET AKİF TURAN - Tunus'un Cezayir sınırında yer alan Altiburus Antik Kenti, Roma ve Berberi mimarisini günümüze kadar taşıyan izleriyle, Tunus'un ev sahipliği yaptığı kadim medeniyetlerin tarihine ışık tutuyor.

Roma İmparatorluğu ve Berberi olan yerel halkın savaşlarına sahne olan Altiburus Antik Kentinin tarihi Milattan Önce (MÖ) 300 ile 200 yılları arasına kadar uzanıyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Altiburus Antik Kenti, yerel halk tarafından Arapça şehir-kent anlamına gelen "Medine" olarak isimlendirilmiş.

Kartaca İmparatorluğu zamanında kurulan Altiburus, başkent Tunus ile şu an Cezayir sınırları içinde yer alan Berberi kenti Tibesse arasında yer alıyor.

Tarihi binlerce yıla dayanan mozaikler, bentler ve surlara ev sahipliği yapan kent, Tunus Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan tarihi alanların arasında yer alıyor.

Başkent Tunus'un 190 km güney doğusunda yer alan Kef vilayetine bağlı Dahmani kasabası yakınında yer alan Altiburus Antik Kenti, Tunus Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan tarihi bölgelerin arasında yer alıyor.

Kadim medeniyetlerin yatağı

Altiburus Antik Kentinin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyleyen Tunus Ulusal Miras Enstitüsü Kef Temsilcisi Abdulkerim el-Aberi, AA muhabirine kentin tarihi serüvenini anlattı.

Yaklaşık 200 hektarlık alana sahip kentin, antik çağlardan beri önemli bir ticaret merkezi olduğuna dikkat çeken Aberi, "Antik çağlardan bu yana iyi bir şehir planlamasına sahip Altiburus Romalıların kente yerleşmesinin ardından önemli bir ticaret merkezi haline geldi. Kartaca (Başkent Tunus) ile Cezayir sınırları içerisindeki Tibesse yolu üzerinde yer alması, ayrıca çevresinde bulunan şehirlerden dolayı önemini koruyan bir kent olarak tarihteki yerini koruyor." diye konuştu.

Altiburus'un ülkedeki en önemli arkeolojik kazı bölgelerinden biri olduğunu belirten Aberi, "İlk olarak arkeolojik kazı çalışmaları 1908 yılında yapılan Altiburus, 1912 yılına kadar birkaç kazıya daha şahit oldu. Ulusal Miras Enstitüsü himayesinde İspanyol ve İtalyan arkeologların 2006 ile 2007 yıllarında yaptıkları kazı çalışmalarının ardından, Altiburus'un tarihinin MÖ'ye dayandığı ortaya çıktı. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan kentin önemini ortaya koyan birçok esere ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Berberi Numidya köyünden Roma şehrine

Altiburus'un tarih sahnesine bir Numidya köyü olarak girdiğini söyleyen Aberi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Roma İmparatoru Tiberius hüküm sürdüğü 14 ve 37 yılları arasında, Berberiler ve Romalılar arasında çıkan çatışmalardan dolayı büyük şehirlerden kaçan halkın sığınağı olan Altiburus, Roma İmparatoru Hadrianus zamanında belediye statüsü alarak büyümesini sürdürüyor. Yapılan kazı çalışmalarında bölgenin önemli bir statüde olduğu ve refah içerisinde yaşadığını ortaya koyan birçok tarihi esere ulaşıldı."

Şehrin 4. Yüzyıldan 7. Yüzyıla kadar piskoposluk merkezi olduğunu kaydeden Aberi, "Piskoposluk merkezi olan şehir daha sonra yavaş yavaş bölge sakinlerinin Dahmani'ye yani o zamanki adıyla Eba Kasur kentine geçmesiyle, şehir küçüldü. Şehrin etrafından geçen 7 su kaynağıyla çevrili olması arkeolojik kazıların ardından ortaya çıkan aristokratlara ait villaların olması şehrin tamamen terkedilmediğini gösteriyor. Günümüze kadar gelen anıtların arasında Roma İmparatorluğuna ve Numidya Krallığına ait eserleri görüyoruz." diye konuştu.

Bölgeye yeterli ilgi yok

Kef vilayetinde çalışmalarını sürdüren çevre aktivisti Ferhat el-Hamisi, bölgenin önemli bir tarihi merkez olmasına rağmen yeterli ilgiyi görmediğinden şikayetçi.

Altiburus'un Kartaca Krallığının kurulduğu zamanlara denk geldiğine dikkat çeken Hamisi, "Tunus'un en önemli ve güzel arkeolojik ve tarihi şehirlerinde bir olan Altiburus, tarihi değerine rağmen yeterli ilgiyi görmüyor. Kent turizme açık olmasına rağmen, ziyaretçilerin kente gelmesi için yeterli bir çalışma yapılmamış." dedi.

Yetkililerin yanı sıra ziyaretçilerin de bölgenin tanıtılmasında ön ayak olmalarını istediklerini söyleyen Hamisi, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Altiburus kentinin asırlardır korunan kent meydanını, Kapitol Tapınağını, evleri, tiyatroyu ve hamamların olduğu bölgeler ziyarete açık. Tarihe tanıklık etmiş bu kadim kentteki mozaikler, anıtlar ve tarihi eserler ziyaretçilerini bekliyor."

Tunus'un kadim medeniyetler yatağı: Altiburus Antik Kenti
Tunus'un kadim medeniyetler yatağı: Altiburus Antik Kenti
Tunus'un kadim medeniyetler yatağı: Altiburus Antik Kenti

YORUMLAR
500
Tosyalı Holding, Algerie tesisinde üst üste ikinci dünya rekorunu kırdı Tosyalı Holding, Algerie tesisinde üst üste ikinci dünya rekorunu kırdı Son dakika... Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 9 ölü Son dakika... Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 9 ölü

Cezayir, Medine, Tunus, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'un kadim medeniyetler yatağı: Altiburus Antik Kenti - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
14:01 Destan bu akşam izleyiciyle buluşuyor! Batuga ve Akkız zindandan kurtulabilecek mi?
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
13:51 Yeni dizi 'Baba' 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir'den İlhan'a yüzyıllık ayar
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:19:10. #1.11#
SON DAKİKA: Tunus'un kadim medeniyetler yatağı: Altiburus Antik Kenti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement