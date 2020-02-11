Tunus'un Kalbi Partisi kendisinin dışlanmayacağı ulusal birlik hükümeti istiyor - Son Dakika

Tunus'ta yeni hükümeti kurma çalışmaları devam ederken Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil Karvi, partisinin dışlanmayacağı bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını istediklerini belirtti.

Başkent Tunus'ta, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile bir araya gelen Karvi, görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Yeni hükümetin kurulması konusundaki tutumlarının net olduğunu belirten Karvi, "Tunus'un Kalbi Partisi'nin tutumu açık. Mümkün olduğunca çok partiyi içeren ve yasaları geçirme gücüne sahip bir ulusal birlik hükümeti istiyoruz. Herhangi bir dışlamanın olmadığı ulusal birlik hükümetinden yanayız." diye konuştu.

Ülkenin artık daha fazla beklemeye tahammülü olmadığını ifade eden Karvi, Nahda Hareketi'nin de ulusal birlik hükümetinden yana olduğunu aktardı.

Karvi, makam ya da koltuk arayışında olmadıklarını ve en geniş siyasi yelpazeye sahip hükümetin kurulmasını istediklerini dile getirdi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah'ın kendilerine bakanlık teklif etmediğini belirten Karvi, "Yoksullukla mücadele programı, bizi bakanlıklardan daha çok ilgilendiriyor." dedi.

Yeni hükümetin kurulmasına yönelik görüşmeler sırasında bazı partilerin yolsuzlukla mücadeleyi gündeme getirmesini eleştiren Karvi, burada görevin parti veya hükümetlere değil yargıya düştüğünü ileri sürdü.

"Muhalefette kalmak bizi endişelendirmiyor"

Karvi, kurulacak hükümetin, partisinin programına uygun olmaması durumunda muhalefeti tercih edebileceklerine işaret ederek, "Muhalefette kalmak bizi endişelendirmiyor." dedi.

Fahfah'ın Tunus Meclisi'ndeki çoğunlukla aynı olmayan bazı politik algıları bulunduğunu savunan Karvi, müstakbel başbakanın bu durumun sorumluluğunu da üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin kurulma süreci

Tunus'ta Ekim 2019'da yapılan genel seçimlerde, 217 sandalyeli Meclis'te Nahda Hareketi Partisi 52 milletvekili ile birinci olurken, 38 milletvekiliyle Tunus'un Kalbi Partisi de ikinci sırada yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, genel seçimleri birinci sırada tamamlayan Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'nin kabinesinin, 10 Ocak'ta Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine 20 Ocak'ta eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Fahfah, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Tunus'un Kalbi" ve "Özgür Anayasa" partilerinin koalisyon hükümetinde yer almayacağını; küçültülmüş bir hükümet kuracağını ifade etmişti. Fahfah, gerçek anlamda bir muhalefet olmadan demokrasiden söz edilemeyeceğini söylemişti.

Gannuşi ile 4 Şubat'ta bir araya gelen Fahfah, görüşmeye ilişkin açıklama yapmayı reddetmişti. Gannuşi ise 5 Şubat'taki açıklamasında, Tunus'un Kalbi Partisi'nin dışlanması halinde Fahfah hükümetinin Meclis'te güvenoyu alamayacağını belirtmişti.