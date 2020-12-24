Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi, kara para aklama suçlamasıyla hapse makum edildi - Son Dakika

Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi, kara para aklama suçlamasıyla hapse makum edildi

24.12.2020 18:05
Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi, kara para aklama suçlamasıyla hapse makum edildi, System.String[]

Tunus'ta parlamentonun ikinci büyük partisi "Tunus'un Kalbi" lideri Nebil el-Karvi hakkında kara para aklama suçlamasıyla hapis kararı verildi.

Tunus'ta parlamentonun ikinci büyük partisi "Tunus'un Kalbi" lideri Nebil el-Karvi hakkında kara para aklama suçlamasıyla hapis kararı verildi.

Başkent Tunus'taki Birinci Derece Mahkemesi Sözcüsü Muhsin ed-Dali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karvi hakkında kara para aklama suçlamasıyla hapis cezası verildiğini söyledi.

Dali, parlamentodaki 217 sandalyeden 30 milletvekiliyle temsil edilen Tunus'un Kalbi Partisi liderinin şu an hapiste olduğunu belirterek, Karvi'nin kararı temyize götürme hakkının bulunduğunu paylaştı.

-Nebil el-Karvi, Tunus'ta medya patronluğundan siyasete

Geleneksel siyasetin dışından gelen nüfuzlu medya patronu Nebil el-Karvi, 2019 yılında kurduğu partisiyle Tunus'ta siyasete hızlı bir giriş yaptı.

Tunus genelinde maddi sıkıntılar içindeki halka hitap eden Karvi, 2019 sonundaki cumhurbaşkanlığı adaylığı ve partisinin genel seçim kampanyasını "Allah, Vatan ve Fakirler" sloganı etrafında şekillendirdi.

Uluslararası uzmanların "Tunuslu Berlusconi" diye tanımladığı Karvi, hakkındaki "kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla seçim kampanyası sırasında 23 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi kampanyalarını parmaklıklar arkasında yürüten Karvi, iki adaydan biri olarak yarıştığı ekim ayındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna günler kala serbest kalmıştı.

Karvi'nin başkanlığını yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi, 6 Ekim'de gerçekleşen genel seçimde 217 sandalyeli parlamentoda 38 milletvekili ile ikinci sırada gelmişti.

kara para aklama, Ankara, Medya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi, kara para aklama suçlamasıyla hapse makum edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sivasspor, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş, Ankara deplasmanında galibiyet arıyor! Siyah beyazlıların 11'i belli oldu Beşiktaş, Ankara deplasmanında galibiyet arıyor! Siyah beyazlıların 11'i belli oldu         
18:00
Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı         
17:51
Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü         
17:32
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
En beğenilen bakanlar anketinde yüzde 60'la Süleyman Soylu ilk sırada yer aldı En beğenilen bakanlar anketinde yüzde 60'la Süleyman Soylu ilk sırada yer aldı         
15:25
Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu         
15:09
2021'de kullanıma giriyor! Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'eSIM' tanıtıldı 2021'de kullanıma giriyor! Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'eSIM' tanıtıldı         
14:56
Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı         
14:47
Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis         
14:40
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Jüpiter ve Satürn 794 yıl sonra buluştu, tekrarı 2080'de olacak Jüpiter ve Satürn 794 yıl sonra buluştu, tekrarı 2080'de olacak         
14:17
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı         
13:51
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 18:14:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi, kara para aklama suçlamasıyla hapse makum edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei