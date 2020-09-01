Tunus'un Kalbi Partisi, Meşişi'nin kabinesine güvenoyu verecek - Son Dakika

Tunus'un Kalbi Partisi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi'nin teknokratlardan oluşan kabinesine güvenoyu vereceğini duyurdu.

Parti Sözcüsü Sadık Cebnun, konuyla ilgili parti açıklamasını basın mensuplarına okudu. Yeni kabineye destek verileceği ifade edilen açıklamada, ancak bazı bakanlıklara getirilen isimlerle ilgili çekincelerin bulunduğu, bu isimlerin yeterlilik, tecrübe ve bağımsızlıktan yoksun olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu isimlerin kim olduğu bilgisi paylaşılmadı.

Tunus'un Kalbi Partisi'nin, 217 sandalyeli Tunus meclisinde 27 milletvekili bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 26 Temmuz'da, bir önceki kabinede İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Hişam el-Meşişi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Meşişi'nin teknokratlardan oluşan kabinesi için, bugün Mecliste güven oylaması yapılması planlanıyor. Kritik öneme sahip oylamada, Meşişi'nin oluşturduğu kabine listesi güvenoyu alamazsa Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisi lağvetmesi ve ülkenin yeniden seçime gitmesi gerekiyor.