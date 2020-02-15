Tunus'un Kalbi Partisi'nden, "Fahfah'ın hükümetiyle ilgilenmiyoruz" açıklaması - Son Dakika
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Tunus'un Kalbi Partisi'nden, "Fahfah'ın hükümetiyle ilgilenmiyoruz" açıklaması

6 saat önce

Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah'ın hazırladığı kabinenin kendilerini ilgilendirmediğini bildirdi.

Tunus'un Kalbi Partisi'nden,

Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah'ın hazırladığı kabinenin kendilerini ilgilendirmediğini bildirdi.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada Karvi, Fahfah'ın hazırladığı kabine listesine göz atmaları için yapılan çağrıyı reddettiğini belirtti.

Karvi, "Bu kabine bizi ilgilendirmiyor, kabinenin hazırlanış şekline ve sürece de karşıyız." ifadesini kullandı.

Parti tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise Tunus'un Kalbi'nin muhalefet blokunda yer almaya kararı aldığı ve Fahfah hükümetine güvenoyu vermeyeceği kaydedildi.

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah'ın yeni kabineyi akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunması bekleniyor.

Nahda Hareketi Partisi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim Haruni, dün yaptığı açıklamada, kabine listesini mevcut haliyle sunması halinde Fahfah hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini söylemişti.


Tunus'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah'ın müzakere heyetinde yer alan Adnan bin Yusuf, 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kabinenin 14 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı'na sunulacağını ve medya patronu Nebil Karvi'nin partisi Tunus'un Kalbi'nin yeni hükümette yer almayacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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