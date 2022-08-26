Video: Çinli Şirket, Tunus'un Ekonomik ve Sosyal Gelişimini Desteklemek İçin Baraj İnşa Ediyor

Tunus'un kuzeybatısında yer alan El Kaf vilayetinden geçen çok yıllık bir nehir olan Mellegue Nehri vadisinde, Çinli bir mühendislik ekibi dev bir baraj inşa etmekle meşgul. Baraj tamamlandığında, Kuzey Afrika ülkesindeki en büyük su koruma tesislerinden biri olacak.

Mayıs 2016'da, Çin'in elektrik inşaat şirketi Sinohydro, kötü durumda olan eski barajın yerine nehir üzerinde yeni bir baraj inşa etme ihalesini kazandı.

Projenin baş mühendisi Qiu Yusheng, Xinhua'ya, "Bir öncekine kıyasla, yeni Mellegue barajı boyut olarak daha küçük ve çevreye çok daha az zarar veriyor" dedi.

Mellegue barajının Eylül 2023'te tamamlanması planlanıyor. Baraj, maksimum 305 milyon metreküp su kapasitesiyle Tunus'ta ekolojik çevrenin korunmasında önemli bir rol oynayacak.

Vilayet ile aynı adı taşıyan başkent El Kaf'in girişinde, bu tarım bölgesinin ülkeye katkısını simgeleyen devasa bir buğday heykeli duruyor. Bununla birlikte, ülkenin tarım merkezi viyaletteki işsizlik oranı, son yıllardaki ekonomik gerileme nedeniyle keskin bir şekilde arttı.

Proje müdürü Lu Mingjun Xinhua'ya, "Mellegue barajı sadece Tunus'ta yapım aşamasında olan en büyük su koruma projesi değil, aynı zamanda yerel işçiler için bir cazibe merkezi" dedi.

Şu anda, eyaletteki istihdam baskısını kısmen azaltan projede çalışmak için yaklaşık 300 Tunuslu istihdam edildi.

Alis, son beş yıldır baraj projesi için çalışıyor. Tunuslu adam, her gün onlarca kilometre uzaktaki evinden işe gitmek için otostop çekmek zorunda kalıyor. Ancak kızgın değil, çünkü "bu iş, ailemi geçindirmeme olanak sağlıyor" diyor.

36 yaşındaki laboratuvar operatörü Westani Wassim, Çinli meslektaşlarının onlara deneysel ekipmanı çalıştırmayı öğrettiklerini ve bu sayede iş becerilerinin ve istihdamda rekabet güçlerinin geliştiğini söyledi.

"Bu iş bize istikrarlı bir gelir de getirdi" diyen Wassim, kendisinin ve meslektaşlarının artık memleketlerinde aranan altyapı yetenekleri olduklarını da sözlerine ekledi.

Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün yakın tarihli bir raporuna göre, Tunus yüksek düzeyde su sıkıntısı yaşayan ülkeler arasında 30. sırada yer aldı. Tunus hükümeti, özellikle Mellegue barajının inşası olmak üzere, su koruma projelerine büyük önem verdi.

El Kaf Valisi Mokhtar Nefzi, Aralık 2019'da Mellegue barajını ziyareti sırasında, barajın inşasındaki uzun dönem çabalarından dolayı Çin tarafına takdirlerini dile getirmişti.

Nefzi, Sinohydro'nun yerel tarımsal üretimi kolaylaştırmaya yardımcı olmak amacıyla kendi avantajlarını tam olarak kullanmaya devam etmesini bekliyor.

Mayıs ayında, Tunus Tarım Bakanlığı Baraj Dairesi Başkanı Faiz Msallen, genel ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve tüm çalışanlara Kovid-19 salgını ve aşırı hava koşullarına rağmen bağlılıklarından dolayı takdirlerini iletmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tunus'tan bildiriyor.