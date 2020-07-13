Tunus'un Libya sınırında bir gencin öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor - Son Dakika

Tunus'un Libya sınırında bir gencin öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Petrol tesisinden detay Petrol tesisi önüne gelen göstericiler Göstericilerin tesis önüne çadır kurması Eylemcilerle röportaj Tunus'un Libya sınırında bir gencin, kendi aracı içindeyken kurşunlanarak öldürülmesi, işsizlik gösterilerine sahne olan Tatavin ilinde protesto edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Petrol tesisinden detay
Petrol tesisi önüne gelen göstericiler
Göstericilerin tesis önüne çadır kurması
Eylemcilerle röportaj
Tunus'un Libya sınırında bir gencin, kendi aracı içindeyken kurşunlanarak öldürülmesi, işsizlik gösterilerine sahne olan Tatavin ilinde protesto edildi. Petrol kuyularının yoğunlukta bulunduğu Kamour bölgesinde bir petrol tesisi önünde çadır kuran göstericiler, oturma eylemi başlattı. Tunus ordusu bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:04 Kaynak: AA
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