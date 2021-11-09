Tunus'un Safaks kentinde yaşanan "çöp gerilimi" sonrası bölgeye ordu güçleri sevk edildi - Son Dakika

Tunus'un Safaks kentinde çöplerin toplanmaması nedeniyle başlayan protestolar ve sonrasında yaşanan gerilim üzerine bölgeye ordu güçleri sevk edildi.

Ülkenin sanayi kenti olarak da bilinen Safaks'a bağlı Akrab bölgesinde dün gece düzenlenen protestolarda polisin müdahalesi sonucu bir eylemcinin öldüğü iddia edilmişti.

İçişleri Bakanlığının söz konusu iddiayı yalanlamasına rağmen gerilimin sürdüğü ve göstericilerin bir polis karakolunu ateşe verdiği Akrab'a güvenliği sağlamak üzere ordu güçleri sevk edildi.

Safaks'taki "çöp" protestosu

Safaks'ta bir ayı aşkın süredir çöplerin toplanmaması nedeniyle yaşanan krizin çözümü için Tunuslu yetkililer, kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Akrab bölgesindeki "El-Kina" çöp merkezinin yeniden faaliyete geçirileceğini duyurdu.

Bunun üzerine bölge halkı "hastalık yaydığı ve bölgenin kirlenmesine neden olduğu" gerekçesiyle bu karara tepki göstererek gösterileriler düzenlemeye başladı.

Polisin göstericilere yönelik sert müdahalesi bölge halkının öfkesini daha da artırdı.

Dün geceki gösterilerin ardından kentte gerginlik sürüyor.