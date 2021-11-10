Tunus'un Safaks kentindeki "çöp gerilimi" sonrası bölgede genel greve gidildi - Son Dakika

Tunus'un Safaks kentine bağlı Akrab bölgesinde toplanamayan çöpler nedeniyle başlayan ve protestolarla devam eden gerilimin ardından bir günlük genel greve gidildi.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Safaks Şubesi'nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik sert müdahalesine tepki göstermek için böyle bir karar alındığı belirtildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Akrab'da birçok işyerinin kepenk kapatarak genel greve destek verdiği görüldü.

Öte yandan bölge sakinleri Akrab'daki El-Kina çöp merkezinin yeniden açılmasını protesto etmek için yürüyüş başlattı.

Safaks'taki "çöp" protestosu

Tunus'un sanayi kenti olarak da bilinen Safaks'ta kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akrab bölgesindeki "El-Kina" çöp merkezi, bölge halkının yıllardır "hastalık yaydığı, havayı ve çevreyi kirlettiği" yönündeki şikayetleri üzerine ekim ayında kapatılmıştı.

Ancak söz konusu çöp merkezinin kapatılmasının ardından Safaks'ta çöpler toplanamamış bu da kentte atık ve çöp dağları oluşmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Tunuslu yetkililer 8 Kasım'da El-Kina çöp toplama merkezinin tekrar açılacağını duyurmuş, bu karar bölge halkının büyük tepkisine yol açmıştı.

Önceki gece düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonucu bir eylemcinin öldüğü ileri sürülmüş ancak İçişleri Bakanlığı bu iddiayı yalanlamıştı.

Göstericilerin 9 Kasım sabahı Akrab polis merkezini ateşe vermesi üzerine bölgeden ayrılan emniyet güçlerinin yerine Akrab'a ordu güçleri sevk edilmişti.