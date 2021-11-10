Tunus'un Safaks kentindeki "çöp krizi" için araştırma komitesi kuruluyor - Son Dakika

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin el-Tebubi, Safaks vilayetine bağlı Akrab şehrinde yaşanan toplumsal gerginliğin çözümü için bir komitenin kurulacağını söyledi.

TGİS Genel Sekreteri Tebubi, Nabel kentinde yapılan TGİS toplantısının ardından Safaks'taki "çöp krizi"ne ve Akrab şehrinde yaşanan toplumsal gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tebubi, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafettin ile görüşmenin ardından Akrab'da yaşanan toplumsal gerginliği araştırmak ve bölgedeki "çöp krizini" çözmek için bir komite kurulması noktasında anlaşmaya vardıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Şerafettin ile telefonda görüştüklerini belirten Tebubi, "İçişleri Bakanı ile Safaks vilayetindeki tüm sorunları çözmek üzere sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer alacağı bir komitenin kurulması noktasında anlaştık." ifadelerini kullandı.

Tebubi, "İçişleri Bakanı'na güvenlik güçleri ile bölge sakinlerinin karşı karşıya gelmesinin bu krizi çözemeyeceğini anlattım." dedi.

TGİS, güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik sert müdahalesine tepki göstermek amacıyla bugün için Akrab'da genel grev düzenlemişti.

Safaks'taki "çöp" protestosu

Tunus'un sanayi kenti olarak da bilinen Safaks'ta kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akrab bölgesindeki "El-Kina" çöp merkezi, bölge halkının yıllardır "hastalık yaydığı, havayı ve çevreyi kirlettiği" yönündeki şikayetleri üzerine ekim ayında kapatılmıştı.

Ancak söz konusu çöp merkezinin kapatılmasının ardından Safaks'ta çöpler toplanamamış bu da kentte atık ve çöp dağları oluşmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Tunuslu yetkililer 8 Kasım'da El-Kina çöp toplama merkezinin tekrar açılacağını duyurmuş, bu karar bölge halkının büyük tepkisine yol açmıştı.

Önceki gece düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonucu bir eylemcinin öldüğü ileri sürülmüş ancak İçişleri Bakanlığı bu iddiayı yalanlamıştı.

Göstericilerin 9 Kasım sabahı Akrab polis merkezini ateşe vermesi üzerine kamu binalarını korumak üzere Akrab'a ordu güçleri sevk edilmişti.