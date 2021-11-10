Tunus'un Safaks kentindeki "çöp protestosuna" güvenlik güçleri müdahale etti (2) - Son Dakika

Malatya'da çöken 2 katlı binayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi

Müdahale esnasında birçok gösterici atılan gazdan etkilenirken, bazı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı

Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi