Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü - Son Dakika

Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü

7 saat önce

Tunus'ta tarih boyunca çeşitli savaşlara, işgallere ve ayaklanmalara tanıklık eden başkentin sembol mekanı eski şehir "Medine", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilerinden yoksun eski pırıltılı günlerine kavuşmayı bekliyor.

Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü, System.String[]

Tunus'ta tarih boyunca çeşitli savaşlara, işgallere ve ayaklanmalara tanıklık eden başkentin sembol mekanı eski şehir "Medine", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilerinden yoksun eski pırıltılı günlerine kavuşmayı bekliyor.

Başkent Tunus'u ziyaret edenlerin uğramadan geçmediği eski şehir diğer adıyla Medine, tarih boyunca aralarında Osmanlı Devleti'nin de bulunduğu pek çok büyük devlete ve medeniyete ev sahipliği yaptı.

İçinde saray, türbe, medrese ve camilerden oluşan 700'e yakın eseri barındıran kadim şehir, ziyaretçilerini dar ve dolambaçlı sokaklarında, birbirine bitişik evler, süslemeli kapılar, renkli panjurlar ve kemerler arasında pırıltılı bir yolculuğa çıkarmasıyla biliniyor.

Ancak son günlerde şehir içindeki çarşılarda esnafın müşterileri davet eden çağırışları, bakır ve pirinç ustalarının çekiçleriyle tuttuğu ritim, çevredeki kahvehanelerden yükselen arabesk ve yerel müzik tınıları duyulmuyor. Ayrıca dar sokaklar arasında gezerken ıtırcılardan ve baharatlı yemeklerin pişirildiği restoranlardan gelen kokularla kendilerini büyülü bir yolculuğa çıkmış gibi hisseden ziyaretçileri de bulunmuyor bu kadim şehrin.

Dünyayı olduğu gibi Tunus'u da etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, turistlerin yerel halkla birbirine karıştığı Medine, bugünlerde ziyaretçilerinden mahrum adeta hayalet bir kasabayı andırıyor.

Sesler ve kokularından yoksun, dükkanların kepenkleri indirilmiş, dar sokakları boş kalan eski şehir, yorulmuş ve istirahate çekilmiş görüntüsü veriyor.

Zeytune Camisi cemaatinden yoksun

Medine'nin kalbinde tam merkezinde yer alan, mimari ve estetik güzelliğinin yanı sıra İslam tarihi boyunca yetiştirdiği öncü alimlerle Tunuslular için bir gurur kaynağı olan Zeytune Camisi de koronavirüsün etkilerinden nasibini aldı.

Dünyadaki pek çok sosyolog ve siyaset bilimcinin de ilham kaynağı Orta Çağ İslam alimi Tunus asıllı İbn-Arabi'nin de derslerini verdiği Zeytune Camisi, cemaatisiz günler geçiriyor.

"Her dert için bir deva vardır"

Tunus'ta 22 Mart'ta başlayan karantina uygulamasının ardından şehrin tüm sokakları tıpkı Medine gibi boş kaldı. Salgının hayatı durma noktasına getirmesine rağmen Tunuslular, hayatlarının normale döneceğinden ümitli olduklarını söylüyor.

Boş kalan Medine'nin sokaklarında yürüyen birkaç kişiden biri olan Halid el-Meali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu virüs dünyaya savaş açtı, ne sınır ne de uyruk tanıyor, ülkeden ülkeye sıçrıyor. İnsanlar arasında hızla yayılıyor. İnşallah bilim adamları yakında bir çare bulur. Sonuçta, her dert için bir deva vardır." dedi.

Tunuslulara, yetkililerin yaptığı uyarıları dikkate alarak evden çıkmamaları çağrısında bulunan Meali, hem bu sayede bu dönemde aileleriyle daha çok vakit geçirme fırsatı bulabileceklerini dile getirdi.

Ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 12, vaka sayısı ise 423 olarak açıklanmıştı.

Geçen yıl yaklaşık 10 milyon turistin 2 milyar dolar bıraktığı Tunus, Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir döneme hazırlanıyor.

Uzmanlar, ülkenin temel döviz girdisinden mahrum kalmasının ulusal ekonomiyi zora sokacağını belirtiyor.

Tunus'ta gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) içinde yaklaşık yüzde 7 paya sahip turizm, 400 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyor.

Tunus, 18 Mart'ta ilan ettiği 18.00-06.00 saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağının ardından koronavirüs salgınına karşı 22 Mart'tan itibaren de ülke genelinde genel karantina uygulaması başlatmıştı.

Osmanlı Devleti, Tunus, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:02 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
Didem Arslan Yılmaz'dan eleştirilere yanıt gecikmedi: Hiç eyvallahım yok, hadi başka kapıya Didem Arslan Yılmaz'dan eleştirilere yanıt gecikmedi: Hiç eyvallahım yok, hadi başka kapıya         
21:04
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler         
20:46
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı         
20:37
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü         
20:35
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir         
20:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor         
20:15
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı         
20:00
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı         
19:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı         
19:31
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı         
19:30
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi         
19:11
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı         
18:56
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi         
18:48
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak         
18:41
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim         
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır         
18:23
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu         
18:22
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti         
17:04
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi         
17:03
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?         
17:00
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 21:13:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'un sembolü kadim şehir Medine'nin pırıltısını koronavirüs söndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]