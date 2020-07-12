Tunus'un Tatavin ilindeki gösteride, Cumhurbaşkanı Said'den "iadeiitibar" talep edildi - Son Dakika

Tunus'un Tatavin ilindeki gösteride, Cumhurbaşkanı Said'den "iadeiitibar" talep edildi

Tunus'un Tatavin ilinde çok sayıda kişi, Libya sınırında bir gencin kendi aracı içindeyken kurşunlanarak öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Kays Said'den Ramada kentine gelmesini ve itibarlarını iade etmesini talep etti.

Tunus'un Tatavin ilinde çok sayıda kişi, Libya sınırında bir gencin kendi aracı içindeyken kurşunlanarak öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Kays Said'den Ramada kentine gelmesini ve itibarlarını iade etmesini talep etti.

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Gencin öldürülmesine tepki için bir araya gelen 150 kişilik grup, Tunus ile Libya arasındaki ikinci en büyük sınır kapısına doğru yürüyüş düzenledi.

Sınır kapısındaki komutanlar ile görüşen eylemciler, kentteki gerginliği azaltmak için soğukkanlı davranma sözü verdi.

Göstericilerden Ali el-Amari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İçimizden bir gencin öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı'ndan buraya gelmesini ve bize itibarımızı geri vermesini istiyoruz." dedi.

Görgü tanıkları, 7 Temmuz'da söz konusu gencin askerlerin açtığı ateşle öldüğünü ifade etti. Tunus Savunma Bakanlığı ise ordunun şüpheli hareketlere karşı güç kullandığını belirtti.

Tatavinliler, dün ve önceki gün de gencin öldürülmesini protesto için gösteriler düzenlemişti.

Ramada kenti sakinlerinin çoğu, yaşadıkları bölgede yeterli geçim kaynağı bulunmaması nedeniyle ailelerinin geçimini Libya sınırında ticaret yaparak elde etmeye çalışıyor.

Tatavin'de yaklaşık 20 gündür gerginlik sürüyor. Bölge halkının istihdam taleplerini hükümetin karşılamamasını protesto için düzenlenen gösterilere emniyet güçleri müdahalelerde bulunmuş, protestocular ile polisler arasında arbedeler yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı, Libya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 23:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'un Tatavin ilindeki gösteride, Cumhurbaşkanı Said'den 'iadeiitibar' talep edildi - Son Dakika
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