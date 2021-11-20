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Tunus'un Tatavin vilayetinde işsizlik protestoları yeniden başladı - Son Dakika

Tunus'un Tatavin vilayetinde işsizlik protestoları yeniden başladı

20.11.2021 18:19
Tunus'un Tatavin vilayetinde işsizlik protestoları yeniden başladı

Tunus'un güneydoğusunda yer alan Tatavin vilayetine bağlı el-Kamur bölgesinde işsizlik nedeniyle protestolar yeniden başladı.

Tunus'un güneydoğusunda yer alan Tatavin vilayetine bağlı el-Kamur bölgesinde işsizlik nedeniyle protestolar yeniden başladı.

Başkent Tunus'a yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Kamur'da, şehir merkezinde toplanan onlarca genç, bölgesel istihdam ve yatırım vaatlerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle gösteri yaptı.

Gösteriye katılanların sözcüsü Daw el-Gul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, hükümet ile 2020 yılının kasım ayında imzalanan Kamur Anlaşması'nın tüm şartlarına uyulması için protesto eylemlerimize geri döndük. Çok beklememize rağmen bölgede herhangi bir yatırım veya istihdam girişimi olmadı." dedi.

Önceki gösterilere katılanlardan bir kısmının yargılandığını belirten Gul, hükümet ile anlaşma sağlanmasına rağmen bu davaların da düşürülmediğini kaydetti.

Kamur'da işsizlik gösterileri nasıl başladı?

Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin ilinde 2017'de yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle protestolar düzenlenmişti.

Hükümet ile göstericiler, Tunus Genel İşçi Sendikası ara buluculuğuyla Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Hükümetin anlaşma şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Tatavin'de 2020'de yeniden protestolar başlamıştı.

Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Tatavin'in Kamur bölgesindeki bir petrol pompa istasyonu önünde çadır kurmuştu.

Tunus Başbakanlığı, 7 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, eylemcilerle yaklaşık bir ay süren müzakerelerin neticesinde anlaşmaya varıldığını bildirmişti.

Anlaşmaya göre 215 kişinin akaryakıt şirketlerinde, 1000 kişinin ise kamuya ait diğer şirketlerde istihdam edilmesi kararlaştırılmıştı.

Ayrıca, bölgede yatırım yapılması kaydıyla projelere 80 milyon Tunus Dinarı (29 milyon dolar) tutarında teşvik verilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı.

İstihdam, İşsizlik, Hükümet, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'un Tatavin vilayetinde işsizlik protestoları yeniden başladı - Son Dakika


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