Son Dakika Haberleri: "Tunus'un tecrübesini akamete uğratmaya çalışıyorlar"
Son Dakika Güncel Haber

"Tunus'un tecrübesini akamete uğratmaya çalışıyorlar"

31 dakika önce

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, pek çok ülke liderinin Tunus tecrübesini akamete uğratmak için çalıştığını söyledi.

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, pek çok ülke liderinin Tunus tecrübesini akamete uğratmak için çalıştığını söyledi.

Hareketin seçim kampanyası kapsamında Kafsa'da halka seslenen Gannuşi, Nahda Hareketi'nin, ülkede değişimin başarılı olmasına kararlı olduğunu, bu nedenle cumhurbaşkanlığı adaylığını ciddiye aldığını ve Abdulfettah Moro'yu aday gösterdiğini ifade etti.

Tunus halkının yaşadığı refah halinin kıskanıldığını belirten Gannuşi, "Pek çok ülke lideri bir hastalık olarak gördükleri demokrasi ve özgürlüğün kendi ülkelerine bulaşmasından endişe ediyor ve bu nedenle Tunus tecrübesinin akamete uğraması için çalışıyor." dedi. Gannuşi, konuşmasında hangi ülkeleri kastettiğiyle ilgili bilgi vermedi.

Partinin cumhurbaşkanı adayı olarak Abdulfettah Moro'yu göstermesi konusuna da değinen Gannuşi, partinin, ciddiyetsiz adaylıklarla Tunus'un geleceğiyle oynamasının mümkün olmadığını kaydetti. Gannuşi, Moro'nun, Tunus'un cumhurbaşkanı olacağını ve Nahda'nın da bunun için çalışacağını vurguladı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine, kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında komik diyalog: Parasını ödemen lazım
İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı: Komisyon önerimiz kabul edildi "Ekrem İmamoğlu siyasi rakibiniz mi?" sorusuna Muharrem İnce'den yanıt: Arkadaşım benim, siyasi akrabam benim Muharrem İnce, canlı yayında Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 04:30:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Tunus'un tecrübesini akamete uğratmaya çalışıyorlar"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]