Tunus'un turizm merkezi Suse: Gündüz tatil cenneti, akşam hayalet şehir - Son Dakika

Tunus'un turizm merkezi Suse: Gündüz tatil cenneti, akşam hayalet şehir

08.10.2020 13:41
Tunus'un turizm merkezi Suse: Gündüz tatil cenneti, akşam hayalet şehir, System.String[]

Tunus'un turizm merkezi Suse, gündüz altın kumsallarında turistlerin sonbahar güneşinin tadını çıkardığı bir tatil cennetiyken, akşamları ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı dolayısıyla hayalet şehre dönüşüyor.

Tunus'un turizm merkezi Suse, gündüz altın kumsallarında turistlerin sonbahar güneşinin tadını çıkardığı bir tatil cennetiyken, akşamları ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı dolayısıyla hayalet şehre dönüşüyor.

Akdeniz boyunca uzanan altın kumsalları, dört mevsim güneşli iklimi ve hersey dahil otelleriyle ülkenin en önemli turizm merkezi olan Suse vilayeti, başkent Tunus'un yaklaşık 150 kilometre güneyinde bulunuyor.

Suse, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle akşamları adeta hayalet şehri andırıyor.

Ancak gün doğduktan sonra özellikle otellerin bulunduğu turistik bölgelerde, yabancı tatilcilerin deniz ve güneşin tadını çıkardığı bambaşka bir resim oluşuyor.

Tunus'ta Kovid-19 salgını şiddetini artırıyor

Tunus, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilk dalgada bir dizi sıkı önlemleri hızla hayata geçirdi. Mart ayında tüm sınırlarını kapatan ve ülke genelinde sıkı tedbirler uygulayan Tunus, vaka sayısını birkaç yüzlerde, can kaybını da çift hanelerde tutmayı başardı.

Ancak, ekonomiyi yeniden canlandırmak için tedbirlerin gevşetilmesinin ardından, vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 24 ilden 14'ünde vaka sayısının ortalamanın üzerine çıktığını duyurdu.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 364 kişinin hayatını kaybettiği Tunus'ta, aktif vaka sayısı 24 bin 542'ye yükseldi.

Vaka sayılarındaki bu artış yeni sıkı tedbirleri de beraberinde getirdi.

Kafelerde sandalyelerin kaldırılması, kültürel, sportif, politik, bilimsel veya ticari nitelikteki tüm gösteri ve toplantılar ile kamusal ve özel kutlamaların yasaklanması gibi bir dizi tedbirler açıklandı.

Bunun yanı sıra kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı da zorunlu hale getirildi.

Ülkenin en fazla nüfusa sahip, ticari, idari, kültürel ve sosyal metropolü konumundaki aralarında başkent Tunus'un da bulunduğu 4 merkezi vilayette bugün itibarıyla 15 gün süreyle akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suse geceleri hayalet şehre dönüşüyor

Tunus'un turizm cenneti Suse'de, 5 Ekim-18 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere 20.00 - 05.00 saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Suse'nin sembol meydanları, taş döşeli zeminiyle tanınan tarihi çarşısı, restoranlara ev sahipliği yapan kalesi ve sonbahar akşamlarında Tunusluların tadını çıkardığı sahil yolu akşam saatlerinde boş kalıyor.

Suse kent merkezi ve tüm sembol mekanlar bu saatlerde adeta bir hayalet şehri andırıyor.

Otellerin olduğu sahil şeridi hareketli

Suse'de akşamları terkedilmiş hüzünlü bir hava hakimken, gündüzleri ise özellikle otellerin yer aldığı sahil şeridinde eski hareketlilik devam ediyor.

Bazı turistler sahilde sonbahar güneşinin tadını çıkarıp güneşlenirken, bazıları ise havuzlarda eğlenmeyi tercih ediyor.

Otellerde Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulandığı ifade ediliyor.

Suse'deki bir otelin müdürü Tarık Buabid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilerin konforunu da gözeterek sağlık protokollerini en sıkı biçimde uyguladıklarını belirtti.

İngiliz turist Vicky ise 2,5 aydır Tunus'ta tatil yaptığını ve otel yönetiminin hijyen kurallarına azami şekilde dikkat ettiğini söyledi.

Tunus'un temel döviz girdisi turizm, salgın nedeniyle çakıldı

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını Tunus'ta da özellikle turizm sektörünü vurdu. Tunus Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlara göre, 20 Ağustos'a kadar ülkenin turizm gelirleri yüzde 60 düştü.

Salgın öncesinde de düşük büyüme rakamları, yüksek işsizlik, kamu hizmetlerinde eksiklik ve yüksek kamu borcu gibi göstergelerle kötü bir ekonomik tablo sergileyen Tunus'ta, Kovid-19 sonrası bu tablo daha da kötüleşti.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21 daralırken, işsizlik yüzde 3 artarak yüzde 18'e çıktı. Hükümetin açıkladığı rakamlara göre, salgın ülkeye 2,2 milyar dolara mal oldu.

Tunus'ta gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) içinde yaklaşık yüzde 7 paya sahip turizm, 400 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyor.

Turizm, Tunus'un temel döviz kaynağı olarak öne çıkıyor. Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 2019'da ülkeyi ziyaret eden 9,4 milyon yabancı turist, ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar dolar döviz bırakmıştı.

Sokağa Çıkma Yasağı, Hayalet, Turizm, Tunus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'un turizm merkezi Suse: Gündüz tatil cenneti, akşam hayalet şehir - Son Dakika

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