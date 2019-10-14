Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Anayasa Profesörü Kays Said oldu
9 dakika önce
Arap Baharı'nın doğum yeri olarak bilinen Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, sandık çıkış anketlerine göre bağımsız aday Kays Said açık ara farkla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Partilere bağlı olmayan Anayasa Profesörü Kays Said kimdir?
Arap Baharı'nın doğum yeri olarak bilinen Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, sandık çıkış anketlerine göre bağımsız aday Kays Said açık ara farkla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Tunuslu Emrhod Kamuoyu Araştırma Şirketinin yayınladığı sandık çıkış anketine göre, Anayasa Hukuku Profesörü Kays Said oyların yüzde 72,53'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17
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