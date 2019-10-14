Son Dakika Haberleri: Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Anayasa Profesörü Kays Said oldu
Son Dakika Dünya Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Anayasa Profesörü Kays Said oldu

Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Anayasa Profesörü Kays Said oldu

9 dakika önce

Arap Baharı'nın doğum yeri olarak bilinen Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, sandık çıkış anketlerine göre bağımsız aday Kays Said açık ara farkla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Partilere bağlı olmayan Anayasa Profesörü Kays Said kimdir?

Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Anayasa Profesörü Kays Said oldu, System.String[]

Arap Baharı'nın doğum yeri olarak bilinen Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, sandık çıkış anketlerine göre bağımsız aday Kays Said açık ara farkla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.


Tunuslu Emrhod Kamuoyu Araştırma Şirketinin yayınladığı sandık çıkış anketine göre, Anayasa Hukuku Profesörü Kays Said oyların yüzde 72,53'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Akıncı'nın eleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na, KKTC'li siyasetçilerden destek geldi
ABD'nin, Suriye'deki askerlerinin büyük bir kısmını birkaç gün içinde çekeceği iddia edildi Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Anayasa Profesörü Kays Said oldu Ekvador'da protestolar: Başkent Quito'da sokağa çıkma yasağı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 02:26:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Anayasa Profesörü Kays Said oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]