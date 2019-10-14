Son Dakika Haberleri: Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Kays Said oldu (1)
Son Dakika Politika Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Kays Said oldu (1)

Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Kays Said oldu (1)

32 dakika önce

Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Kays Said, sandık çıkış anketlerine göre açık ara farkla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Kays Said, sandık çıkış anketlerine göre açık ara farkla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Binlerce Tunuslu, bağımsız aday Kays Said'in cumhurbaşkanlığı seçimindeki zaferini kutladı. Oyların yüzde 72,53'ünü alan bağımsız aday Said, sonuçların ardından basın açıklaması düzenledi.

Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Kays Said oldu (1)

Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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