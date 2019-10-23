Son Dakika Haberleri: Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said yemin etti (2)
Son Dakika Güncel Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said yemin etti (2)

Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said yemin etti (2)

13 dakika önce

Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentoda yemin ederek resmen görevine başladı.

Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentoda yemin ederek resmen görevine başladı.

Ülkede 13 Ekim'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldığı yüzde 72,71 oyla ezici bir üstünlük sağlayarak Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı seçilen bağımsız aday Anayasa Profesörü Said, milletvekillerinin önünde yemin etti.

Said, yemin sonrası yaptığı konuşmada, devlet kurumlarının siyasi hesapların dışında tutulması ve ulusal kazanımların korunması gerektiğini söyledi.

Tunus'ta kanunsuz hiçbir bir işe yer olmadığını belirten Said, "Hiç kimse herhangi bir bahane ya da isim kullanarak halkımızın büyük bedeller ödeyerek elde ettiği özgürlüğü çalamayacak." dedi.

Said, Tunus örneğinin tüm dünyada incelenmeye başlandığını buna bağlı olarak yıllardır siyasi literatürde yer etmiş kavramların yeniden ele alınacağını ifade etti.

"Geçmişe özlem duyan kim varsa bilsin ki bir serap peşindedir"

Tunus halkının bir damla terinden bile taviz verilmeyeceğini dile getiren Said, şunları kaydetti:

"Teröristlerden gelen tek bir mermiye, mermi yağmuruyla karşılık verilecektir. Geçmişe özlem duyan kim varsa bilsin ki bir serap peşindedir ve tarihin seyrine ters düşmektedir."

Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said yemin etti (2)

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:25 Kaynak: AA
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