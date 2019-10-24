Son Dakika Haberleri: Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'in yemin töreni - Tunus Meclis Başkan Vekili Moro
Son Dakika Güncel Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'in yemin töreni - Tunus Meclis Başkan Vekili Moro

Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'in yemin töreni - Tunus Meclis Başkan Vekili Moro

54 dakika önce

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde galip çıkan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said için başkent Tunus'taki parlamento binasında yemin töreni düzenlendi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde galip çıkan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said için başkent Tunus'taki parlamento binasında yemin töreni düzenlendi. Törene katılan Tunus Meclis Başkan Vekili Abdülfettah Moro, konuşma yaptı.

Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'in yemin töreni - Tunus Meclis Başkan Vekili Moro

Cumhurbaşkanı, Parlamento, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:59 Kaynak: AA
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