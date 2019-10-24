Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'in yemin töreni - Tunus Meclis Başkan Vekili Moro
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Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde galip çıkan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said için başkent Tunus'taki parlamento binasında yemin töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:59 Kaynak: AA
Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde galip çıkan Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said için başkent Tunus'taki parlamento binasında yemin töreni düzenlendi. Törene katılan Tunus Meclis Başkan Vekili Abdülfettah Moro, konuşma yaptı.
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