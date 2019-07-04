Son Dakika Haberleri: Tunus'un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tunus'un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı.

34 dakika önce

Tunus'un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı.

Tunus'un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı., System.String[]
Tunus'un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı. Tunuslu sahil güvenlik ekipleri, 4 kişinin kurtarıldığını duyurdu. - TUNUS
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:02 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akdeniz'de 70 göçmeni taşıyan tekne battı Muğla'da çiftlik sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı "Parayı değil seni istiyorum" deyip tecavüze kalkışan sapığın ifadesi ortaya çıktı Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:36:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus'un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]