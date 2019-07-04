Tunus'un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı.
34 dakika önce
Tunus'un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı.
Tunus
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:02 Kaynak: İHA
'un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı. Tunuslu sahil güvenlik ekipleri, 4 kişinin kurtarıldığını duyurdu. - TUNUS
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