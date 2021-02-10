Tunus, Ürdün, Fas ve Filistin'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 46, Ürdün'de 16, Fas ve Filistin'de ise 12 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 1086 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 522 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, salgında ölenlerin sayısının 7 bin 378'e, vaka sayısının 219 bin 650'ye, hastalığı atlatanların sayısının da 180 bin 381'e yükseldiği kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 hastası 16 kişinin öldüğünü, 1855 kişinin enfekte olduğunu, 1058 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybının 4 bin 411'e, vaka sayısının 340 bin 177'ye, iyileşenlerin sayısının 323 bin 206'ya ulaştığını aktardı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 564 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, salgında toplam can kaybının 8 bin 436'ya, vaka sayısının 476 bin 689'a, iyileşenlerin sayısının da 456 bin 751'e ulaştığı ifade edildi.

Filistin

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi, 761 yeni vaka tespit edildi ve 578 kişi sağlığına kavuştu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, 11 can kaybı ve 562 yeni vakanın işgal altındaki Batı Şeria'da kaydedildiğini, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 199 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu belirtti.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 2 bin 100'e, vaka sayısı 185 bin 760'a, iyileşen kişi sayısı da 173 bin 971'e ulaştı.