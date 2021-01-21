Tunus ve ABD'den Akdeniz'de ortak tatbikat - Son Dakika

Tunus ve ABD'den Akdeniz'de ortak tatbikat
21.01.2021 19:17
Tunus ve ABD Deniz Kuvvetleri, Akdeniz'de arama kurtarma ve yasa dışı aktivitelerle mücadele amacıyla dört günlük ortak tatbikat gerçekleştirdi.
Tunus ve ABD Deniz Kuvvetleri, Akdeniz'de arama kurtarma ve yasa dışı aktivitelerle mücadele amacıyla dört günlük ortak tatbikat gerçekleştirdi.
Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 Ocak'ta başlayan tatbikata Tunus Deniz Kuvvetlerine bağlı açık deniz devriye botu Hannon ve hücumbot La Galite ile ABD Deniz Kuvvetlerinden USNS Trenton devriye botunun katıldığı ifade edildi.
Açıklamada bugün sona eren tatbikatla iki ülkenin, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ve arama kurtarma çalışmalarında iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.
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