Tunus ve ABD savunma bakanları, askeri iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Tunus ve ABD savunma bakanları, askeri iş birliğini görüştü

1 saat önce

Tunus Savunma Bakanı İmad el-Hazki, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile iki ülke arasında askeri iş birliği konusunu görüştü.

Tunus ve ABD savunma bakanları, askeri iş birliğini görüştü, System.String[]

Tunus Savunma Bakanı İmad el-Hazki, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile iki ülke arasında askeri iş birliği konusunu görüştü.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hazki, Esper ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Tunus için ayrıcalıklı bir ortak olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Hazki, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin başka alanlara da yansıması temennisinde bulundu.

Esper ise ABD yönetiminin, Tunus ordusunun operasyonel gücünü desteklemeye her zaman hazır olduğunu belirtti.

Tunus-ABD Ortak Askeri Komitesinin temmuz ayında Tunus'ta toplanması planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 06:22 Kaynak: AA


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