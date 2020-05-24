Tunus ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 48'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 245'e yükselirken, yeni vefat kaydedilmeyen Umman'da ise vaka sayıları arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkedeki toplam can kaybının 48'e çıktığı belirtilen açıklamada, yeni vaka tespit edilmediği ve şu ana kadar toplam vaka sayısının ise 1048 olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 914 hastanın sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da 1 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiği ülkede, can kaybının 245'e yükseldiği ifade edildi.

Ülke genelinde yapılan son testlerden 781'inin pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, vaka sayısının 29 bin 485 olduğu belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalananlardan 561'inin daha iyileşmesiyle 15 bin 56 hastanın sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülkede 513 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülke genelinde toplam vaka sayısının 7 bin 770'e yükseldiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar 1933 hastanın iyileştiği kaydedildi.

Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 36 olarak açıklanmıştı.