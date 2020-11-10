Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 17, Cezayir'de 14 kişi öldü.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 17 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 443 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle, ülkede toplam can kaybı 1920'ye, vaka sayısı 71 bin 569'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısının da değişmeyip 48 bin 103'te kaldığı kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 642 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 62'ye, vaka sayısı da 62 bin 693'e yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 288 artarak 42 bin 325'e ulaştı.