Tunus ve Filistin liderleri BMGK'ye sunulacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunacağı, "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan sözde barış planını kınayan karar tasarısını görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Said, Filistinli mevkidaşı Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Tunus'un gelecek günlerde BMGK'de oylamaya sunacağı "Yüzyılın Anlaşması" planını kınayan karar tasarısı ele alındı.

Said ile Abbas, tasarının BMGK'ye sunulmadan önce Arap ülkeleri ve Filistin halkının haklarını destekleyen ülkelerle istişare edilmesi konusunda mutabık kaldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Abbas'ı mümkün olan en kısa sürede Tunus'u ziyaret etmeye davet etti.

Ocak 2020'den bu yana BMGK'de Arap ülkelerinin tek temsilcisi olan Tunus, Yüzyılın Anlaşması planını kınayan bir karar tasarısı üzerinde çalışıyor. Söz konusu tasarının, 11 Şubat Salı günü BMGK'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da hazır bulunacağı bir oturumda oylamaya sunulması bekleniyor.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.