Tunus ve Fransa ortak deniz tatbikatı yaptı - Son Dakika

Tunus ve Fransa ortak deniz tatbikatı yaptı
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Tunus ve Fransa, Tunus açıklarında Sfaks 611 Ortak Deniz Tatbikatı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Tunus ve Fransa, Tunus açıklarında Sfaks 611 Ortak Deniz Tatbikatı düzenledi.
Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, cuma günü Fransa ile düzenlenen ortak deniz tatbikatına helikopter taşıyıcısı amfibi saldırı gemisi Dixmoud L 9015'in katıldığı duyuruldu.
Açıklamada, tatbikatın Fransa ve Tunus donanmaları arasında koordinasyon gücünün artırılması, deniz alanlarının kontrolü ve yasa dışı eylemleri engelleme hedefiyle düzenlendiği belirtildi.
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