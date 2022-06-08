Tunus ve İngiltere Yenilenebilir Enerji Konusunda Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika
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Tunus ve İngiltere Yenilenebilir Enerji Konusunda Mutabakat Zaptı İmzaladı

08.06.2022 16:13
Tunus ve İngiltere Yenilenebilir Enerji Konusunda Mutabakat Zaptı İmzaladı

TUNUS, 8 Haziran (Xinhua) -- Tunus ve İngiltere arasında, İngiltere'nin Tunus'ta yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesine teknik ve mali destek vermesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı.

TUNUS, 8 Haziran (Xinhua) -- Tunus ve İngiltere arasında, İngiltere'nin Tunus'ta yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesine teknik ve mali destek vermesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı. Tunus basın ajansı Tunis Afrique Presse'in Salı günü bildirdiğine göre, mutabakat zaptı, Tunus Sanayi, Maden ve Enerji Bakanı Neila Nouira Gonji ile İngiltere'nin Güney ve Orta Asya, Kuzey Afrika ve BM ve Birleşik Krallık Milletler Topluluğu'ndan sorumlu Devlet Bakanı Wimbledon Lordu Tariq Ahmad arasında Tunus'un başkenti Tunus'ta imzalandı. Tunuslu bakan imza töreninin oturum aralarında yaptığı açıklamada, Tunus'un 2022-2025 döneminde enerjide yerel ihtiyacın yüzde 35'ini yenilenebilir enerjilerden üretmeyi hedefleyen bir program oluşturduğunu belirterek, "bu mutabakat zaptının İngiltere'nin bu alandaki uzmanlığından yararlanmak için bir fırsat olduğunu" söyledi. İngiliz bakan da, "İngiltere şimdi Tunus'ta enerji sektöründeki en büyük yabancı yatırımcı olmak istiyor" diye konuştu.

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Kaynak: Xinhua

England, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus ve İngiltere Yenilenebilir Enerji Konusunda Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika

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