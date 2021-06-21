Tunus ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 78, Irak'ta 25 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 78 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1775 kişinin enfekte olduğu ve 1052 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 14 bin 38'e, vakaların 382 bin 950'ye, iyileşenlerin 332 bin 962'ye çıktığı ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 25 kişinin daha hayatını kaybettiği, 4 bin 160 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 989 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin sayısının 16 bin 885'e, vaka sayısının 1 milyon 287 bin 465'e çıktığı, 1 milyon 200 bin 103 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.