Tunus ve Irak'ta yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler - Son Dakika
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Tunus ve Irak'ta yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler

31 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler çerçevesinde Tunus, İtalya'nın kuzeyinden yapılan gemi seferlerini, Irak ise İran ve Kuveyt ile ticareti askıya aldı.

Tunus ve Irak'ta yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler çerçevesinde Tunus, İtalya'nın kuzeyinden yapılan gemi seferlerini, Irak ise İran ve Kuveyt ile ticareti askıya aldı.

Tunus Sağlık Bakanı Abdullatif Mekki düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla İtalya'nın kuzeyinden yapılan gemi seferlerini askıya aldıklarını ifade etti.


Ülkesinin virüse yönelik önlemler kapsamında gerekli ekipmanların alınması için bütçe ayırdığını belirten Mekki, uluslararası spor müsabakalarının sadece Tunuslu taraftarlar ve şimdiye kadar ülkeye gelen rakip takımların taraftarları huzurunda oynanacağını, daha fazla misafir kabul edilmeyeceğini söyledi.

Tunus Sağlık Bakanı Mekki, önceki gün yaptığı açıklamada, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini söylemişti.

Mekki, bugünkü açıklamasında ise virüs tespit edilen kişinin yolculuk yaptığı gemideki yolculardan 996'sının hala karantina altında tutulduğunu aktarmıştı.

Hastalık belirtileri gösteren 52 kişiden örnekler alındığını ve bunlardan sadece birinin pozitif çıktığını kaydeden Mekki, bunun da iki gün önce açıklanan vaka olduğunu söylemişti.

Irak, İran ve Kuveyt ile ticareti askıya aldı

Irak Sınır Kapıları Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına yönelik önlemler kapsamında İran ve Kuveyt ile ticaretin geçici olarak askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Irak Bakanlar Kuruluna bağlı Hükümet Komitesinin, ülkenin 8-15 Mart tarihleri arasında komşuları Kuveyt ve İran ile ticareti durdurma yönünde karar aldığı aktarılan açıklamada, bu kararın Sağlık Bakanlığına Kovid-19'un önlenmesi için gerekli ekipmanları hazırlama fırsatı vermek için alındığı aktarıldı.


Açıklamada, kararın ayrıca Meysan, Basra, Diyala ve Vasit valiliklerinden gelen "virüsün yayılmasının engellenmesi için ticaretin sınırlandırılması talebine" cevap vermek amacı taşıdığı ifade edildi.

Komite ayrıca İran'da ikamet eden Iraklıların son olarak 15 Mart'a kadar ülkelerine dönmelerine izin verilmesi yönünde karar aldı.

İtalya, Tunus, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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