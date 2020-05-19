Tunus ve Katar, Kovid-19 önlemlerini bayramda artırıyor - Son Dakika

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazının evlerde kılınması kararı alırken, Katar'da da ticari faaliyetler 30 Mayıs'a kadar durduruldu.

Tunus Fetva Divanından yapılan yazılı açıklamada, "Hastalık veya Kovid-19 gibi çok hızlı yayılan ve önlem alınmasını gerektiren salgın hastalık gibi sebeplerden dolayı cemaatle kılınamaması halinde bayram namazları evlerde kılınabilir." ifadeleri kullanıldı.

Hazreti Muhammed'in salgın hastalığın yayıldığı yerden uzaklaşmayı emrettiği hatırlatılan açıklamada, bu nedenle devletin böylesi durumlarda camilerde cemaatle namaz kılmayı askıya alabileceği belirtildi.

Tunus Cumhuriyet Müftüsü Osman Battih de Kovid-19 nedeniyle karantinanın devam etmesi ve camilerde önlem alınmasının zorluğundan dolayı bayram namazının evlerde kılınmasının caiz olduğunu açıkladı.

Katar'da ticari faaliyetler 30 Mayıs'a kadar durduruldu

Öte yandan Katar'da salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında 30 Mayıs'a kadar tüm ticari faaliyetler durduruldu.

Katar Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 30 Mayıs'a kadar alışveriş merkezlerinin kapatılması, tüm ticari faaliyetlerin askıya alınması yönünde karar alındığı belirtildi.

Söz konusu kararın gıda ürünleri satan dükkanlar ile paket servis hizmeti veren restoranları kapsamadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlara ve Katar'da ikamet edenlere evlerinden çıkacakları zaman cep telefonlarına salgına ilişkin son gelişmeleri ve dijital istatistikler ile alınan tedbirleri ve yönergeleri gösteren uygulamayı indirmeleri çağrısında bulunuldu.

Katar'da nisan ayında tüm ticari faaliyetlerin haftasonları (cuma-cumartesi) durdurulması yönünde karar alınmıştı.