Tunus ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 131, Libya'da 30 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 131 kişinin öldüğü, 3 bin 136 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 916 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 21 bin 220'ye, vaka sayısının 616 bin 764'e yükseldiği, 549 bin 530 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 30 kişinin daha vefat ettiği, 2 bin 472 yeni vaka tespit edildiği, 875 kişinin ise hastalığı atlattığı bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 811, vaka sayısının 274 bin 453 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 202 bin 80'e ulaştığı kaydedildi.