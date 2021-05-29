Tunus ve Libya zorluklarla mücadelede mutabakat halinde olduklarını açıkladı - Son Dakika

Tunus ve Libya iki ülke halklarının ümitlerini gerçekleştirmek için tüm zorluklara karşı iş birliği içinde ve mutabakat halinde olduklarını belirtti.

Tunus'u ziyaret eden Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Menfi, Said ile güvenlik iş birliğine ilişkin konuları ele aldıklarını dile getirdi.

Menfi, "Biliyoruz ki içinden geçtiğimiz dönem oldukça tehlikeli ve mutlaka istikrarlı bir güvenlik olması gerekiyor. Libya'nın güvenliği Tunus'un güvenliğidir. Tunus'un güvenliği de bizim güvenliğimiz." ifadelerini kullandı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, şöyle devam etti:

"Karşılıklı ülkelerde yaşayan vatandaşların durumlarını ve iki ülke arasındaki ulaşımı ve zorlukların aşılmasını ele aldık. Tunus ve Libya arasındaki ilişkiler, tarihi ve süregelen bir şekilde daima olumlu kalacak. İki ülkeyi bir araya getiren şeyler tarih, miras, ortak gelecek, kardeşlik ve iyi komşuluk."

Tunus Cumhurbaşkanı Said ise Libya tarafıyla bakış açılarında bir mutabakat olduğunu, iki ülkenin tek bir geleceğe, gerçekleşecek tek bir umuda baktığını söyledi.

Bu düşünceden hareketle çalıştıklarını vurgulayan Said, "Tunus, Libya, Cezayir, Fas, Moritanya, Mısır ve tüm Arap ülkelerindeki halklarımızın umutlarını gerçekleştireceğiz. Bizler tek bir halkız, tek bir aileyiz, Libyalıları üzen bizi üzer onları sevindiren bizleri sevindirir." diye konuştu.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, 22 Mayıs'ta Libya'ya resmi ziyarette bulunmuştu. Daha önce de Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümetine güvenoyu verilmesinin ardından Trablus'u ziyaret etmişti.