Tunus ve Libyalı liderler, Uluslararası Libya Konferansı sonuçlarını görüştü - Son Dakika

Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşerek Uluslararası Libya Konferansı sonuçlarını değerlendirdi.

Tunus hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ramazan, Libyalı mevkidaşı Dibeybe ile Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Her iki ülkenin Dışişleri bakanlarının da hazır bulunduğu görüşmede, Paris'te düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı sonuçları ele alındı.

Hükümetten yapılan bir diğer açıklamaya göre de Ramazan, Paris'te Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile de bir araya gelerek, seçim ve ekonomik meseleler gibi ortak öneme sahip konuları ele aldı.

Konferans sonuçlarının değerlendirildiği görüşmede, Ramazan, Libya'ya ve 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere tam desteğini yineledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te cuma günü Fransa, Almanya ve İtalya'nın eş başkanlığında Uluslararası Libya Konferansı düzenlenmişti.

Konferansın sonuç bildirisinde, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin "özgür, kapsayıcı, şeffaf ve güvenilir" olmasının önemi vurgulanmış, seçim sürecini baltalamaya çalışanlara yaptırımlar uygulanması gerektiği üzerinde durulmuştu.