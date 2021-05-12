Tunus ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 88, Lübnan'da 20 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 88 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, 1161 kişinin hastalığa yakalandığı ve 1920 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin toplam sayısının 11 bin 556'ya, virüse yakalananların 322 bin 998'e yükseldiği, iyileşenlerin ise 281 bin 554 olduğu kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, 20 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğünü, yapılan testlerin sonucunda 544 yeni vaka tespit edildiğini, 1319 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Bugüne dek Kovid-19'dan toplam 7 bin 527 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, 533 bin 685 kişinin salgına yakalandığı, bunlardan 489 bin 319 kişinin iyileştiği ifade edildi.